قادة دول يهنئون الملك تشارلز الثالث

عواصم (الاتحاد)

توالت التهاني على ملك بريطانيا تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا بعد تتويجهما على عرش المملكة المتحدة، أمس، في كاتدرائية ويستمنستر في لندن، في مراسم مهيبة.

وهنأ الرئيس الأميركي جو بايدن في تغريدة على «تويتر» الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا بتتويجهما، مشيداً بـ«الصداقة الطويلة» بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال بايدن، إن «الصداقة الطويلة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مصدر قوة لشعبينا»، مؤكداً أنه «فخور» بأن زوجته جيل مثلت الولايات المتحدة في الحفل الذي أُقيم في لندن.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، في تغريدة على «تويتر»، إن تتويج الملك تشارلز الثالث «شهادة على القوة الدائمة للملكية البريطانية، رمز الاستقرار والاستمرارية».

وأضافت: «تهاني للملك تشارلز والملكة كاميلا»، ونشرت صوراً من كاتدرائية ويستمنستر، حيث كانت تحضر حفل التتويج.

وهنأ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي كان حاضراً في كاتدرائية ويستمنتسر الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا بتتويجهما في تغريدة، مؤكداً أنهما «صديقا فرنسا».

كما هنأ الرئيس الصيني شي جينبينغ ملك بريطانيا الجديد، داعياً لندن إلى تبني استراتيجية طويلة الأمد للسلام والتعاون.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية: «ينبغي على الصين وبريطانيا، وهما عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي، تبني وجهة نظر استراتيجية وطويلة المدى للتعزيز المشترك للاتجاه التاريخي للسلام والتنمية والتعاون المربح للجانبين».

وأكد شي أن «الصين مستعدة للعمل مع بريطانيا لتعزيز الصداقة بين الشعبين».

من جهته، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي يزور كينيا حالياً ترحيبه بتتويج حليف في قضايا المناخ على عرش بريطانيا.

وقال: «من المهم للغاية أنه شخص ملتزم بالتعاون الوثيق بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي، ولديه أجندة خاصة به لتعزيز حماية المناخ»، مؤكداً «هذا سيساعدنا أيضاً».

كما أفاد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بأن الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا وزوجته الملكة كاميلا يضطلعان بمهمة عظيمة، وذلك بعد مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكاً على المملكة المتحدة.

ونقل بيان صادر عن المكتب الرئاسي الألماني عن شتاينماير قوله: «أنتم تضطلعون بمسؤولية عظيمة في وقت يشهد تحولاً جذرياً ومنعطفات حقبوية». وشارك شتاينماير وزوجته إيلكه بودنبندر، أمس، في القداس الذي أقيم بكنيسة ويستمنستر آبي في لندن بمناسبة تتويج تشارلز.

وكتب شتاينماير: «بلادنا تواجه منذ فترة طويلة تهديدات غير معروفة لأسس حياتنا وأمننا، وأنا على قناعة بأنكم تستطيعون من خلال خبرتكم أن تحددوا الوجهة في مرحلة عدم اليقين والمرحلة الانتقالية».

وكان شتاينماير استقبل تشارلز وكاميلا في العاصمة الألمانية برلين في نهاية مارس الماضي، وكتب شتاينماير موجهاً كلامه لملك بريطانيا: «زيارتكم الناجحة للغاية فتحت فصلاً جديداً ومهماً في العلاقات الألمانية البريطانية».

ومن روما، كتبت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني: «أطيب التمنيات» للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا والشعب البريطاني.

وقالت الزعيمة الإيطالية، إن «رصيف كوزماتي»، وهي أرضية من الفسيفساء سيوضع عليها عرش التتويج تم «إنشاؤها ببراعة» على يد حرفيين إيطاليين، موجود «هناك لإذهال العالم والتذكير بالتعاون التاريخي والمثمر بين إيطاليا وبريطانيا، وهو أمر نحن على يقين أنه سيتعزز مع الملك تشارلز».

وقدمت وزارة الخارجية في اليونان، حيث ولد والد الملك تشارلز الأمير فيليب في عام 1921 في جزيرة كورفو، في رسالة باللغة الإنجليزية على «تويتر»: «التهاني الحارة لجلالته الملك تشارلز الثالث»، مؤكدة أنه «صديق أكيد لليونان».

وأعربت الوزارة عن تمنياتها له «بالنجاح في مهامه»، مؤكدة أنها «تتطلع لمواصلة التعاون الممتاز وتعميق العلاقات الثنائية التاريخية» بين البلدين.

وفي هذه الأثناء، التقى الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس الابن مع ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، قبل التتويج الرسمي للملك، بحضور زعماء عالم آخرين في قصر «باكنجهام».

وكان ماركوس توجه في وقت سابق من الولايات المتحدة إلى بريطانيا، رفقة السيدة الأولى، ليزا أرانيتا-ماركوس، بعد دعوته لحضور حفل تتويج ملك بريطانيا في «ويستمنستر آبي»، أمس، حسب صحيفة «ذا ستار» الفلبينية.