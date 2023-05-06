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رئيس الوزراء البريطاني: تعبير فخور عن التاريخ

رئيس الوزراء البريطاني: تعبير فخور عن التاريخ
7 مايو 2023 01:07

الاتحاد (لندن) 

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أشاد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالمراسم التي أجريت، أمس، لتتويج الملك تشارلز رسمياً ملكاً لبريطانيا، ووصفها بأنها استعراض لتاريخ الأمة، وإثبات لطابعها العصري، قائلاً إنه لا يمكن لأي دولة أخرى أن تحشد مثل هذا «العرض المبهر».
وقال سوناك، إنها ستكون «لحظة غير عادية للفخر الوطني».
وأضاف، في بيان: «لا يمكن لأي دولة أخرى أن تقدم مثل هذا العرض المبهر.. المواكب والاحتفالات والمهرجانات في الشوارع».
وتابع: «ولكن هذا ليس مجرد مشهد.. إنه تعبير عن الفخر بتاريخنا وثقافتنا وتقاليدنا، ودليل حي على الطابع الحديث لبلدنا وطقوس نعتز بها تولد من خلالها حقبة جديدة».
وقال سوناك، إن الاحتفال في وستمنستر، حيث جرى تتويج ملوك إنجلترا وبريطانيا منذ عام 1066 شارك فيه ممثلون عن جميع الأديان لأول مرة.
ومضى يقول: «لذلك دعونا نحتفل في مطلع الأسبوع بكل فخر بمن نحن وما نمثله.. دعونا ننظر إلى المستقبل بأمل وتفاؤل، ودعونا نصنع ذكريات جديدة حتى نتمكن من إخبار أحفادنا باليوم الذي اجتمعنا فيه للغناء.. حفظ الله الملك».
وتابع: «مع الأصدقاء من مختلف أنحاء الكومنولث وخارجها، نحتفل بالطبيعة الدائمة لملكيتنا العظيمة، واستمرارها وإخلاصها للواجب وخدمة الآخرين». وأضاف: «لا توجد دولة أخرى يمكن أن تقدم مثل هذا العرض المذهل.. المواكب والأبهة والمراسم وحفلات الشوارع».
 وفي السياق نفسه، أعرب وزير أسكتلندا في الحكومة البريطانية أليستر جاك، عن تهانيه للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا خلال مراسم التتويج.
وأضاف جاك: «دعونا نحتفل بهذه اللحظة المهمة للغاية بالنسبة للمملكة المتحدة بأكملها».

بريطانيا
ريشي سوناك
الملك تشارلز الثالث
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