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روسيا وأوكرانيا تتبادلان أسرى

زيلينسكي يشارك في حفل عسكري
6 مايو 2023 23:07

أجرت روسيا وأوكرانيا، اليوم السبت، عملية لتبادل الأسرى مكنت من إطلاق سراح العشرات، بحسب مصادر رسمية.
ولم يقدم أي من الطرفين تفاصيل عن العملية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن ثلاثة طيارين أُعيدوا ويتلقون المساعدة الطبية والنفسية.
ورد في البيان «نتيجة لعملية تفاوض صعبة، أُعيد ثلاثة طيارين روس من القوات الجوية الروسية». ولم يذكر البيان الروسي شيئاً عن الأسرى الأوكرانيين، الذين أعيدوا إلى كييف.
بدورها، أعلنت أوكرانيا عودة 45 مقاتلاً من كتيبة «أزوف» كانوا قد أُسروا في مدينة ماريوبول.
وقال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي «اليوم، تمكن فريقنا من إعادة 45 مقاتلاً إضافيًا من الأسر. لقد دافعوا جميعًا عن آزوفستال ضمن الحرس الوطني. 35 عسكريا ورقيبا و10 ضباط».
وأضاف زيلينسكي، على حسابه الرسمي على تويتر «شكرا لكل من يساعد في حماية الحياة والحرية».
سبق أن أجرت موسكو وكييف عدداً من عمليات تبادل الأسرى منذ بدء الأزمة الأوكرانية الحالية في فبراير 2022.

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المصدر: وكالات
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روسيا
تبادل أسرى
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