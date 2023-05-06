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مقتل خبراء مفرقعات أوكرانيين في قصف

آثار قصف على خيرسون
6 مايو 2023 21:47

أعلنت خدمات الطوارئ الأوكرانية، اليوم السبت، أن قصفاً أسفر عن مقتل ستة خبراء مفرقعات أوكرانيين كانوا يشاركون في عمليات نزع ألغام في منطقة خيرسون بالجنوب.
وقالت خدمات الإسعاف، في تقرير بثته عبر تطبيق «تلغرام»: «قتل ستة من خبرائنا»، مضيفة أنهم كانوا «ضحية إطلاق نار فيما كانوا يقومون بعمليات لنزع الألغام في منطقة خيرسون».
وأكدت أن عضوين آخرين من فريق نزع الألغام أصيبا، إلى جانب ممرضة، وأنهم يتلقون العلاج في مستشفى.
والخميس، قتل 23 شخصاً جراء قصف على مدينة خيرسون والمناطق القريبة منها، حيث أصابت القذائف أحد المتاجر الكبيرة ومحطة للسكك الحديدية ومباني سكنية.

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16 قتيلاً بقصف على منطقة خيرسون
المصدر: وكالات
منطقة خيرسون
قصف
نزع الألغام
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