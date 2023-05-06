الأحد 7 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الآلاف يتظاهرون في بوركينا فاسو ضد زعزعة الاستقرار

مظاهرات في بوركينا فاسو ضد زعزعة الاستقرار
6 مايو 2023 21:07

تجمع آلاف المتظاهرين في بوركينا فاسو، اليوم السبت، في المدن الكبرى تنديداً بمحاولات «زعزعة الاستقرار».
رفع المتظاهرون شعارات، منها «لا لمؤامرة الإمبريالية وعملائها المحليين» و«لا للتدخل في العملية الانتقالية».
في العاصمة واغادوغو، حيث بقيت السوق المركزية مغلقة، هتف المحتجون دعما للمجلس الانتقال بقيادة النقيب إبراهيم تراوري الذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب في 30 سبتمبر 2022.
وقال سادو كومباوري الناشط في المجتمع المدني «خرجنا دعما للعملية الانتقالية ورفضاً لتدخل الأسرة الدولية في شؤون بوركينا. رفضوا إمدادنا بأسلحة لمكافحة الإرهابيين، فليدعونا نحرر بلادنا بوسائلنا».
وأكد علي ساوادوغو أن المتظاهرين «مصممون ويقفون صفاً واحداً خلف قادتنا. سواء بمساعدة شركاء أو بدونها، سنخرج من المحنة، ليدعوا الكابتن تراوري يحكم بهدوء بدل أن يضعوا عقبات في طريقنا».
وقالت فاطماتا ويدراوغو العضو في تنسيقية منظمات المجتمع المدني في بوركينا فاسو، إن تراوري «يكتفي بالتعبير عن إرادة شعب بوركينا فاسو وتنفيذها، خرجنا لنذكر العالم بأسره بذلك وإبداء دعمنا له».
وندد تراوري، خلال مقابلة تلفزيونية الخميس، بسلوك ائتلاف تشكل بحسب قوله ضد بلاده، وقال «ثمة دول كثيرة رفضت رفضا قاطعا بيعنا معدات».
وتواجه بوركينا فاسو أعمال إرهابية بدأت في مالي والنيجر قبل بضع سنوات وانتشرت خارج حدود البلدين.
وأسفرت أعمال العنف، منذ ثماني سنوات، عن أكثر من عشرة آلاف قتيل من مدنيين وعسكريين وفق منظمات غير حكومية، وتسببت بنزوح حوالى مليوني شخص.

أخبار ذات صلة
مقتل 33 جندياً وإصابة 12 في هجوم بشرق بوركينا فاسو
مقتل نحو 60 مدنياً في هجوم شمال بوركينا فاسو
المصدر: وكالات
بوركينا فاسو
مظاهرات
الاستقرار
الإرهاب
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
«الجمعية التعاونية» شريك استراتيجي لسباق دلما التاريخي السادس
«الجمعية التعاونية» شريك استراتيجي لسباق دلما التاريخي السادس
اليوم 13:25
الدوري السعودي.. الاتحاد يتحدى التعاون والنصر لعبور الخليج
الرياضي
الدوري السعودي.. الاتحاد يتحدى التعاون والنصر لعبور الخليج
اليوم 13:15
مسؤولون: ملتقى الاستثمار منصة للتوجهات الاستثمارية العالمية
الاقتصادي
مسؤولون: ملتقى الاستثمار منصة للتوجهات الاستثمارية العالمية
اليوم 13:13
«الاقتصاد» توقع اتفاقية تعاون مع رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال
الاقتصادي
«الاقتصاد» توقع اتفاقية تعاون مع رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال
اليوم 12:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©