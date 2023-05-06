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إصابة عناصر من قوة حفظ السلام بانفجار في مالي

أليات عسكرية تابعة لقوة حفظ السلام في مالي
6 مايو 2023 20:56

أُصيب سبعة عناصر من قوة حفظ السلام، اليوم السبت، في وسط مالي بانفجار عبوة ناسفة أثناء مرور قافلتهم، بحسب ما أكدت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة على إرساء الاستقرار في البلاد «مينوسما».
وقالت البعثة، على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الجنود «يتلقون الرعاية المناسبة» من دون أن تقدم معلومات عن وضعهم أو جنسيتهم.
وأكدت متحدثة باسم البعثة المعلومات.
وقع الانفجار على بعد 34 كيلومتراً شمال دوينتزا. وقالت «مينوسما»، إنه تم إحصاء ستة هجمات مشابهة بعبوات ناسفة في 2023 في وسط البلاد، أحد مراكز النشاط الإرهابي والعنف الدامي الذي تشهده مالي ومنطقة الساحل.
تُعد الألغام والعبوات محلية الصنع من الأسلحة التي يلجأ إليها الإرهابيون المنتشرون في مالي منذ 2012، لاستهداف الوجود الأجنبي ورموز الدولة.
تتسبب هذه الهجمات بسقوط عشرات القتلى كل عام، من الجنود والمدنيين أيضاً.
أدت الألغام والعبوات الناسفة إلى مقتل نحو 80 عنصراً من قوة حفظ السلام خلال عشر سنوات، بينهم ثلاثة عناصر في الكتيبة السنغالية في فبراير الماضي.
وبعثة الأمم المتحدة، المؤلفة من حوالي 12 ألف جندي منتشرين في مالي، هي البعثة الأممية التي تكبدت أعلى خسائر في العالم خلال السنوات الماضية. فمنذ إنشائها عام 2013، قتل 185 من عناصرها في أعمال عدائية.

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المصدر: وكالات
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