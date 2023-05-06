روسيا تعلن إسقاط صاروخ فوق شبه جزيرة القرم

أكد مسؤول روسي كبير، اليوم السبت، إسقاط صاروخ بالستي أوكراني فوق شبه جزيرة القرم، في حدث نادر في وقت تقول القوات الاوكرانية إنها تستعد لشن هجوم وشيك.

وكتب سيرغي أكسيونوف رئيس إقليم القرم، على تطبيق "تلغرام" أن "الدفاعات الجوية أسقطت فوق جمهورية القرم صاروخا بالستيا أطلق من منظومة غروم-2 أوكرانية"، مضيفا "لا أضرار ولا ضحايا".

وتستهدف هجمات بطائرات مسيّرة مفخّخة، منذ حوالى أسبوع، مواقع في روسيا أو في شبه جزيرة القرم. وأبرز هذه الهجمات وقع بطائرتين مسيّرتين استهدفتا الأربعاء، وفقاً لموسكو، مبنى الكرملين في موسكو وأسقطتهما الدفاعات الروسية.

واتّهمت روسيا السلطات الأوكرانية بالوقوف خلف هذه المحاولة الفاشلة "لاغتيال" الرئيس فلاديمير بوتين، لكنّ كييف نفت أيّ ضلوع لها في هذا الهجوم.

كان آخر تلك الهجمات أدت إلى اندلاع حريق، أمس الجمعة، في مصفاة نفط في جنوب غرب روسيا قرب الحدود الأوكرانية استهدفتها طائرة بلا طيار.

وأوردت وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء، نقلاً عن مصدر في أجهزة الإغاثة، أنّ الحريق نجم عن هجوم جديد بطائرة مسيّرة.

من جهتها، ذكرت وكالة "ريا نوفوستي"، بحسب مصدر آخر في أجهزة الإغاثة، أنّ الحريق نجم عن اشتعال منتجات نفطية غداة تسربها إثر هجوم بطائرة مسيّرة.

كما استُهدفت مصفاة "إلسكي"، الخميس، بواسطة طائرة مسيّرة مجهولة، وفق السلطات المحلية، ما تسبّب بانفجار وحريق.

تأتي الهجمات في وقت تقول كييف إنها أكملت استعداداتها لهجوم الربيع الكبير المّعلن عنه منذ أسابيع.