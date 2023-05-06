ارتفاع عدد قتلى الفيضانات شرق الكونغو إلى 182

ارتفع عدد القتلى بعد فيضانات عارمة وانهيارات أرضية في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 182 شخصا.

وأكد حاكم منطقة "جنوب كيفو" في الكونغو ، تيو نجوابيدي ارتفاع عدد الضحايا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع العدد، في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وقال المتحدث باسم الحكومة، باتريك مويايا إن الرئيس فيليكس تشيسكيدي أعلن عن يوم حداد وطني، يوم الاثنين المقبل، وسيتوجه فريق من الوزراء إلى المنطقة لتنسيق المعونات الإنسانية وإدارة الكوارث.

ومن المتوقع أن يستمر موسم الأمطار الحالي، المعتاد في منطقة "جنوب كيفو" ، حتى نهاية مايو . وشهدت الدول المجاورة أيضا فيضانات عارمة مؤخرا، أودت بحياة 127 شخصا في رواندا وستة في أوغندا.