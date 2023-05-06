بيان مشترك بين السعودية وأميركا بشأن المحادثات الأولية لطرفي الأزمة السودانية

ترحب المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة اليوم السبت بحسب وكالة الأنباء السعودية واس.

وتحث المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية كلا الطرفين على استشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني والانخراط الجاد في هذه المحادثات ورسم خارطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية والتأكيد على إنهاء الصراع وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة.

وتنوه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية بجهود كافة الدول والمنظمات التي أبدت تأييدها لعقد هذه المباحثات بما في ذلك مجموعة دول الرباعية وجامعة الدول العربية والآلية الثلاثية.

وتحث المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية على استمرار بذل الجهود الدولية المنسقة لمفاوضات واسعة تشارك فيها كل الأحزاب السودانية.



