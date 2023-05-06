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حرائق الغابات تستعر بمقاطعة ألبرتا الكندية

حرائق الغابات تستعر بمقاطعة ألبرتا الكندية
6 مايو 2023 08:19

يشتعل أكثر من 24 حريقا بشكل خارج عن السيطرة في مقاطعة ألبرتا بغرب كندا، مما تسبب في إجلاء 13 ألف شخص.

وحتى وقت متأخر من مساء الجمعة، كان هناك 91 حريقا بشكل إجمالي، 30 منها مدرجة كحرائق لا تزال مشتعلة ومن المتوقع أن تنمو وتزداد انتشارا، وفقا لبيانات حالة حرائق الغابات في ألبرتا.

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وتساعد درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير معتاد في فصل الربيع فضلا عن الرياح والجفاف في استمرار اشتعال النيران.

وتستعر عدة حرائق في جنوب وغرب ألبرتا، بالقرب من الحدود مع مقاطعة كولومبيا البريطانية. وتبلغ مساحة بعض الحرائق الصغيرة 12 هكتارا ، بينما تبلغ مساحة حرائق أخرى آلاف الهكتارات. 

المصدر: د ب أ
حرائق الغابات
كندا
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