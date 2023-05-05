بريطانيا تتعهد بمئة مليون دولار لحماية الأمازون

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الجمعة، تعهد بلاده بتقديم 100 مليون دولار أميركي لدعم الصندوق المخصص لحماية غابات الأمازون، وذلك خلال لقائه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في العاصمة لندن.

وقال سوناك، لدى استقباله لولا في 10 داونينغ ستريت مقر رئاسة الوزراء، «أبعد من كرة القدم، لدينا العديد من الاهتمامات المشتركة... (منها) مكافحة التغير المناخي».

وتابع «يسعدني أن أعلن أننا سنستثمر في صندوقكم للأمازون»، موجهاً التحية إلى «قيادة» لولا في هذا المجال.

وأفاد متحدث باسم رئاسة الوزراء أن مساهمة بريطانيا في الصندوق الذي يهدف إلى الحد من عمليات قطع الأشجار وحماية التنوع البيولوجي، تبلغ 80 مليون جنيه إسترليني (102 مليون دولار أميركي).

وأطلق لولا صندوق دعم الأمازون في عام 2008 خلال توليه رئاسة البرازيل، بتعهد قدره مليار دولار أميركي من النرويج. إلا أن سلفه اليميني جايير بولسونارو جمّد العمل به خلال عهده.

ومع عودته إلى الرئاسة في يناير 2023 على حساب بولسونارو، أعاد لولا تفعيل الصندوق منذ اليوم الأول لتوليه المنصب مجدداً.

وسيكون التعهد البريطاني مكسباً دبلوماسياً إضافياً للولا الذي يسعى إلى دفع الدول الغنية إلى المساهمة المالية في جهود إنقاذ أكبر غابة مطيرة في العالم والتي تكتسب أهمية كبيرة في مكافحة الاحترار المناخي.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الشهر الماضي، تخصيص 500 مليون دولار أميركي للصندوق، إلا أنه يحتاج إلى مصادقة الكونجرس.

وتعهدت ألمانيا، مطلع العام، تقديم 200 مليون يورو لحماية الأمازون، منها 35 مليوناً للصندوق.

وتعهد لولا اتخاذ إجراءات قوية لحماية البيئة، وتعزيز حماية الأمازون بشكل أساسي بعد حل هيئات الرقابة في عهد سلفه بولسونارو.