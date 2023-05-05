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الإمارات تدعو إلى معالجة النزاعات في أوكرانيا والبوسنة وكوسوفو

محمد أبوشهاب يلقي بيان الإمارات في مجلس الأمن (من المصدر)
6 مايو 2023 01:21

نيويورك (الاتحاد)

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دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى  معالجة النزاعات الراهنة وحالة عدم الاستقرار الناتجة عنها في كل من أوكرانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو، وطالبت بمواصلة العمل لمواجهة التحديات المشتركة.
وأكدت الإمارات أمس في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن، خلال إحاطة رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ضرورة مواصلة العمل معاً لمواجهة التحديات المشتركة لأعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. 
وجاء في البيان: «إن التعاون بين الأمم المتحدة  ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يعد مثالاً جيداً على استفادة المنظمتين من تأثيرهما الكبير لمنع الأزمات وتعزيز الحلول الدبلوماسية، مؤكداً أهمية المشاركة البنّاءة بين أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذين هم جوهر عمل المنظمة.
وكانت الإمارات أكدت في بيانات سابقة ضرورة تشجيع المبادرات والمنتديات الهادفة إلى تعزيز المشاركة البناءة بين المجتمعات، لما له بالغ الأثر في بناء وتعزيز التفاهم المتبادل، والتسامح، والحوار والتي تُعد ركائز أساسية لتحقيق سلام مستدام.
وبينت أهمية إعطاء الأولوية لحل النزاع في أوكرانيا ووقف الأعمال العدائية في نهاية المطاف، لافتة الى أن هدفنا الرئيس يتمثل في تحقيق سلام عادل ودائم.

الإمارات
أوكرانيا
البوسنة
كوسوفو
مجلس الأمن الدولي
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