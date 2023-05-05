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أرمينيا وأذربيجان تحرزان تقدماً في محادثات السلام

أرمينيا وأذربيجان تحرزان تقدماً في محادثات السلام
6 مايو 2023 01:20

واشنطن (وكالات)

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أحرزت أرمينيا وأذربيجان «تقدماً ملموساً» نحو اتفاق سلام في مفاوضات أجريت هذا الأسبوع في واشنطن، حسبما أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس. 
واستضافت واشنطن هذا الأسبوع وزيري خارجية البلدين، مع التركيز بشكل كبير على التصعيد في الآونة الأخيرة الذي أعقب إنشاء أذربيجان لنقطة تفتيش في بداية ممر لاتشين، وهو الطريق الوحيد الذي يربط أرمينيا بإقليم ناجورنو قرة باغ.
وقال بلينكن في جلسة ختامية للمحادثات: «ناقش الجانبان بعض القضايا الصعبة للغاية خلال الأيام القليلة الماضية وحققا تقدماً ملموساً بشأن اتفاق سلام دائم»، مضيفاً أنه يعتقد أن هناك اتفاقاً وشيكاً.
ورحب الكرملين الثلاثاء الماضي بأي جهود لحل النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، مشدداً على أن أساس أي حل يجب أن يكون اتفاق السلام لعام 2020 الذي توسطت فيه روسيا.

أذربيجان
أرمينيا
واشنطن
أنتوني بلينكن
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