تعرف على المحطات الرئيسية لوباء كوفيد في العالم

مر وباء كوفيد- 19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمحطات عديدة، منذ ظهوره في نهاية عام 2019 إلى رفع منظمة الصحة العالمية لحالة الطوارئ الصحية اليوم الجمعة، في ما يأتي أبرز تلك المحطات:

- الظهور

في 31 ديسمبر 2019، لاحظت منظمة الصحة العالمية وجود حالات مقلقة من الالتهاب الرئوي غير المألوف في مدينة ووهان الصينية. في 7 يناير 2020، حدد السبب وهو فيروس جديد من سلالة كورونا. بعد أربعة أيام، أعلنت بكين تسجيل أول وفاة رسمية. في 23 منه، فرض حجر صحي على ووهان.

- وباء

انتشار سريع للمرض الجديد الذي أطلق عليه اسم كوفيد-19: في 6 مارس 2020، تجاوز عدد المصابين بالوباء رسمياً 100 ألف حالة في جميع أنحاء العالم. في 11 مارس، وصفت منظمة الصحة العالمية الوباء رسميًا بأنه "جائحة".

- الإغلاق

فرضت إيطاليا، أولى الدول الأوروبية المتضررة، الإغلاق في الشمال ليمتد بعد ذلك إلى سائر أنحاء البلاد. في 16 مارس، دعت ألمانيا سكانها إلى "البقاء في منازلهم" والمملكة المتحدة إلى تجنب كل "الاتصالات الاجتماعية". وأعلنت فرنسا الإغلاق في 17 منه. وفي هذا السياق، أغلق الاتحاد الأوروبي حدوده الخارجية. كما أغلقت أغلب الدول عبر العالم حدودها وطلبت من السكان البقاء في منازلهم.

- البشرية معزولة

مطلع أبريل، أجبر أكثر من 3,9 مليارات شخص (نصف البشرية) على حجر أنفسهم أو طُلب منهم ذلك، وفقًا لتعداد أجرته وكالة "فرانس برس" للأنباء. وأبلغ عن أكثر من مليون إصابة.

انهيار سوق الأسهم وتوقف قطاعات كاملة من الاقتصاد العالمي مثل النقل والسياحة. وأعلنت الحكومات والمصارف المركزية أول الإجراءات الضخمة لدعم الاقتصاد.

- وفيات في الولايات المتحدة والبرازيل

انتشر الوباء في الولايات المتحدة والبرازيل في ربيع عام 2020، متجاوزًا أوروبا في عدد الوفيات. وأكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مرات عدة أن الفيروس سيختفي في النهاية بشكل طبيعي. ووصف نظيره البرازيلي جاير بولسونارو كوفيد ب "نزلة برد عرضية". ولطالما تعرضت إدارتهما للوباء لانتقادات شديدة.

- وضع الكمامة

في صيف عام 2020، دفعت عودة ظهور الوباء في أوروبا العديد من الدول إلى فرض وضع الكمامة في وسائل النقل والشوارع والمدارس والشركات.

- لقاحات في وقت قياسي

طورت لقاحات في وقت قياسي، وأعطيت الجرعات الأولى في نهاية عام 2020 في الولايات المتحدة وأوروبا. بعد إنطلاقة خجولة، تسارعت حملات التطعيم بشكل كبير خلال عام 2021.

ولكن على المستوى العالمي، ظل الحصول على اللقاح غير متكافئ: سجلت أفريقيا معدل تطعيم منخفض للغاية بلغ 24 بالمئة مقابل 64 بالمئة في جميع أنحاء العالم (أرقام منظمة الصحة العالمية في خريف 2022).

- البحث عن منشأ الوباء

في يناير وفبراير 2021، حقق وفد من منظمة الصحة العالمية في منشأ فيروس كورونا الجديد في الصين، بدون التوصل إلى نتيجة. دعت منظمة الصحة العالمية جميع الدول إلى نشر المعلومات المتوافرة لديها، وخصوصا الصين والولايات المتحدة.

يعتقد الوسط العلمي بشكل كبير أن الوباء بدأ لأن حيوانًا نقل الفيروس إلى الإنسان.

- دلتا وأوميكرون: متحورات خطيرة

أدت متحورة دلتا إلى وفيات هائلة في أبريل ومايو 2021 في الهند التي أصبحت ثالث أكثر دولة متضررة من الوباء في العالم. وتسببت في تفش جديد للوباء، خصوصا في روسيا.

في نهاية نوفمبر، أحدثت متحورة أوميكرون، الأكثر عدوى والتي ظهرت في جنوب أفريقيا، موجة من الذعر. انتشرت في جميع أنحاء العالم مطلع عام 2022، مما تسبب في إصابات قياسية ولكن مع أعراض أقل حدة.

- تفشي الوباء في الصين

بعد سياسة "صفر كوفيد"، خففت بكين القيود الصحية في 7 ديسمبر 2021، ثم رفعت معظم القيود، ورافق ذلك زيادة غير مسبوقة في عدد الإصابات. فرضت العديد من الدول إبراز اختبارات سلبية على الوافدين من الصين في بداية عام 2023.

- رفع التدابير تدريجياً

في مارس 2023، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن جائحة كوفيد-19 قد تتراجع هذا العام إلى حدّ يصبح فيه الخطر الذي تشكّله شبيهًا بخطر الإنفلونزا الموسمية.

رفعت البلدان تدريجياً حالة الطوارئ الصحية وإجراءاتها لمكافحة كوفيد. مع إعادة إصدار الصين، بشكل خاص، تأشيرات الدخول في مارس ونهاية التطعيم الإجباري لدخول الولايات المتحدة أو لمقدمي الرعاية في فرنسا في مايو.

- رفع حالة الطوارئ الصحية

الجمعة 5 مايو، قررت منظمة الصحة العالمية رفع حالة الطوارئ الصحية. وقدر مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أنّ الجائحة قتلت "ما لا يقلّ عن 20 مليون شخص"، وهي حصيلة أعلى ثلاث مرات من التقديرات الرسمية.