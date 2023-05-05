اتفاق تصدير الحبوب في خطر

قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن أوكرانيا وروسيا وتركيا والمنظمة الدولية لم تتوصل، اليوم الجمعة، إلى اتفاق للسماح لأي سفن جديدة بنقل صادرات حبوب أوكرانية عبر البحر الأسود.

يأتي ذلك إثر اجتماع ضم، اليوم، مسؤولين من روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا في إسطنبول لمناقشة تمديد الاتفاق الذي وقع في تركيا في يوليو الماضي.

يسمح الاتفاق بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود من جهة وبتصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية من جهة أخرى.

كانت روسيا هددت بعدم الموافقة على تجديد الاتفاق، الذي سينتهي أجله في 18 مايو الجاري، ما لم يسمح لها بتصدير منتجاتها التي تقول إن العقوبات الاقتصادية تقف دون وصولها إلى الأسواق العالمية.

ومن المقرر أن يجتمع نواب وزراء دفاع روسيا وأوكرانيا وتركيا، الأسبوع المقبل، في محاولة لإنقاذ الاتفاق.