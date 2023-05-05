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روسيا تدلي ببيان بشأن الوضع الميداني في باخموت

جندي أوكراني يطلق قذيفة قرب مدينة باخموت
5 مايو 2023 20:34

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في موسكو، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تواصل هجومها على أجزاء من مدينة باخموت المحاصرة في شرق أوكرانيا.
وقال إيجور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع «واصلت قوات العاصفة هجماتها في غرب المدينة» الواقعة في منطقة دونيتسك.
وأضاف أن القوات كانت مدعومة بقوات الدفاع الجوي التي قيدت حركة القوات الأوكرانية على الجناحين.
كما أبلغ كوناشينكوف عن تدمير القوات الروسية جسراً في «تشاسيف يار» إلى الغرب من باخموت لمنع تسليم الإمدادات الأوكرانية.
وأوضح أنه إضافة إلى ذلك، قصفت المدفعية الروسية قريتي «كالينيفكا» و«إيفانيفسكي» إلى الغرب من باخموت.
بدورها، قالت مسؤولة أوكرانية كبيرة، اليوم الجمعة، إن روسيا تنقل مقاتلين من خط المواجهة إلى باخموت للسيطرة على المدينة بحلول يوم النصر في التاسع من مايو الجاري.
وأضافت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، على التلفزيون الأوكراني «نراهم الآن يسحبون (المقاتلين) باتجاه باخموت».

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