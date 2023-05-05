ارتفاع عدد القتلى في السودان مع استمرار التصعيد

استمر التصعيد العسكري في السودان، اليوم الجمعة، لليوم الحادي والعشرين على التوالي رغم الهدنة والتهديدات الأميركية بفرض عقوبات.

واستيقظ سكّان العاصمة الخرطوم، اليوم، على وقع ضربات جوية ونيران المدافع الرشاشّة.

وسقط نحو 700 قتيل وآلاف الجرحى، بحسب بيانات جديدة.

كانت آخر حصيلة، أوردتها نقابة أطباء السودان الثلاثاء، أشارت إلى مقتل 436 مدنيا.

ومن بين القتلى أطفال، بحسب الأمم المتّحدة. وأضافت منظّمة الأمم المتّحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الجمعة، أنّها تلّقت تقارير من شريك موثوق به، لم تتحقّق منها الأمم المتّحدة بشكل مستقلّ بعد، تفيد بأنّ 190 طفلاً قُتلوا و1700 آخرين أصيبوا بجروح خلال أول 11 يوماً فقط من التصعيد.

والخميس، أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ "المأساة... يجب أن تنتهي"، ملوّحاً بفرض عقوبات على "الأفراد الذين يهدّدون السلام".

وأسفر التصعيد عن تشريد ما لا يقلّ عن 335 ألف شخص وإجبار 115 ألفاً آخرين على النزوح، وفقاً للأمم المتحدة التي تطلب 400 مليون يورو لمساعدة السودان.

وأوضحت المنظمة الدولية أنّ "أكثر من 56 ألف شخص عبروا في الثالث من مايو" إلى مصر، مضيفة أنّ "أكثر من 12 ألف شخص" عبروا إلى إثيوبيا و"30 ألف شخص إلى تشاد".

وصل 30 طنّاً إضافية من المساعدات، اليوم الجمعة، إلى مدينة بورتسودان الساحلية التي ظلّت نسبياً في منأى عن التصعيد.

وتسعى الأمم المتحدة ومنظّمات غير حكومية أخرى إلى التفاوض بشأن تسليم هذه الشحنات إلى الخرطوم ودارفور.