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مقتل 3 من «داعش» بضربة جوية شمال بغداد

مقتل 3 من «داعش» بضربة جوية شمال بغداد
5 مايو 2023 16:46

أعلن العراق، اليوم الجمعة، عن مقتل ثلاثة عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي بضربة جوية بطائرات من طراز (إف16-)، استهدفت خلية للتنظيم، غربي محافظة كركوك، شمالي العاصمة بغداد.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة، أن طائرات (إف16-) العراقية، نفذت ضربة جوية استهدفت خلية إرهابية في «وادي الشاي» غربي كركوك، أسفرت عن مقتل 3 من عناصر «داعش» بينهم مايسمى شرعي كركوك.

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وذكر البيان «أن القوات الأمنية ستلاحق الخلايا الإرهابية في كل مكان حتى استئصال هذه الغدة السرطانية من بلادنا، مثلما ستبقى جاهزية الطيران ورجال قطعاتنا الأمنية بمختلف صنوفها، وأبطال منظومتنا الاستخبارية على أهبة الاستعداد لتنفيذ ما يوكل إليها من مسؤوليات وواجبات».

المصدر: د ب أ
العراق
داعش
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