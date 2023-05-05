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انتشال 72 جثة في الكونجو بعد الفيضانات

انتشال 72 جثة في الكونجو بعد الفيضانات
5 مايو 2023 16:44

 أفاد مراسل لرويترز اليوم الجمعة، بأن عمال الإغاثة انتشلوا 72 جثة على الأقل من قرية في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية تعرضت لفيضانات أمس الخميس.

وقالت حكومة إقليم ساوث كيفو في بيان أمس الخميس إن الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة تسببت في فيضان أحد الأنهار مما أدى إلى أضرار جسيمة وخسائر في الأرواح في قريتي بوشوشو ونياموكوبي.

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وشاهد مراسل رويترز في بوشوشو عمال إغاثة ينتشلون الجثث من تحت الأنقاض اليوم وأحصى 72 جثة على الأقل أغلبها من النساء وأطفال.

وقال الحاكم المحلي توماس باكينجا مساء أمس الخميس، إن 17 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الفيضانات وإن نحو 40 شخصا في عداد المفقودين.

المصدر: رويترز
الكونغو
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