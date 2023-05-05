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شخصيات بارزة في حفل تتويج الملك تشارلز

جانب من الاستعدادات لحفل تتويج الملك تشارلز
5 مايو 2023 15:00

من المتوقّع أن يحضر قرابة 2300 شخص مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وهو عدد أقلّ بكثير من أكثر من 8000 مدعو احتشدوا في كنيسة ويستمنستر لحضور حفل تتويج الملكة إليزابيث الثانية في 1953.

في ما يلي أبرز الشخصيات المتوقّع حضورها أو غيابها:
الحضور- الأمير هاري، الابن الأصغر للملك. يُتوقع أن يحضر الأمير هاري مراسم التتويج نفسها وليس الفعاليات الأخرى المقرّرة في ذلك اليوم.
- من بين قادة العالم: رئيس الوزراء الاسترالي أنتوي ألبانيزي، نائب الرئيس الصيني هان جينغ، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز، الوزيرة الأولى في حكومة إيرلندا الشمالية ميشيل أونيل، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ورئيس الفيليبين فرديناند ماركوس.
- رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزوجته أكشاتا مورتي إلى جانب أعضاء الحكومة ونحو 80 من أعضاء غرفتي البرلمان.
- مئات من أبطال المجتمع مثل التلميذ ماكس ووزي الذي نام في خيمة في حديقة منزله ثلاث سنوات لجمع تبرعات لأعمال خيرية.
- من بين ملوك وأمراء العالم، ملك إسبانيا فيليبي السادس والملكة ليتيسيا، ولي عهد الدنمارك الأمير فريدريك والأميرة ماري، ولي عهد اليابان فوميهيتو والأميرة كيكو، أمير موناكو ألبرت الثاني والأميرة تشارلين، عاهل الأردن الملك عبد الثاني والملكة رانيا، ملك ماوري تويهيتيا، ملك تايلاند ماها فيجيلالونغكورن والملكة سوتيدا.
- نجم البوب الأميركي ليونيل ريتشي، أول سفير عالمي لصندوق الأمير تشارلز الخيري.
- نجلا كاميلا، مؤلف كتب طهي توم باركر بولز وخبيرة الفنون لورا لوبيز، ووالدهما أندرو باركر بولز زوج كاميلا السابق.
- متغيبون أو غير مدعوين

ستنوب عن الرئيس الأميركي جو بايدن زوجته السيدة الأولى جيل بايدن.
- ميغن زوجة الأمير هاري ستبقى في كاليفورنيا مع ولديهما ليليبت وآرتشي.
- معظم أفراد الطبقة الارستقراطية البريطانية ومن بينهم إيرل كارنرفون، ابن الملكة الراحلة إليزابيث بالمعمودية ومن الأصدقاء المقربين للعائلة والذي تمتلك عائلته قصر هايكلير الفخم حيث تم تصوير المسلسل الدرامي دوانتون آبي.
- سارة فيرغوسون، الزوجة السابقة للأمير أندرو شقيق الملك، والتي لا تزال تقيم معه في قصر ويندسور.
- ليدي باميلا ماونتباتن (94 عاما) ابنه لويس ماونتباتن مرشد تشارلز، وواحدة من وصيفتين لا تزالان على قيد الحياة في زواج الملكة إليزابيث الثانية في 1947.

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