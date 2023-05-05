لافروف: روسيا سترد على هجوم الكرملين و«صبرنا محدود»

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة، أن بلاده سترد بإجراءات على الهجوم بطائرات مسيرة على الكرملين، مشددًا على أن «صبرنا محدود».

وقال لافروف: «من دون حل المشكلة الجيوبوليتيكية الرئيسية، المتمثلة برغبة الغرب في الحفاظ على هيمنته بإملاء إرادته على الجميع، لا يمكن حل أي أزمات سواء في أوكرانيا أو في أي جزء آخر من العالم».، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأوضح لافروف، الذي يشارك في اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون بالهند، أن مفاوضات حل الأزمة الحالية ستجرى عاجلاً أم آجلا، ولكن ليس مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لكن مع أسياد هذه «الدمية».

وأشار لافروف إلى أن المبادرة الصينية للتسوية، على وجه الخصوص، تغطي القضية العالمية، وهي ضمان عدم تجزئة الأمن، ونبذ الأعمال التي تنتهك أي دولة أخرى، والتخلي عن العقوبات غير المشروعة.

وتابع بالقول: «كل هذا يتم تقريره، بالطبع ليس مع زيلينسكي، الذي هو عبارة عن دمية في يد الغرب، ولكن مباشرة مع أسياده. لقد كنا مستعدين لمثل هذا الحوار لفترة طويلة، وقدمت مقترحاتنا في كلا من عامي 2009 وفي ديسمبر 2021... رفضها الغرب بغطرسة، لكن لا مفر من الحديث عن هذا الموضوع وحل كل هذه المشاكل... سيحدث هذا عاجلاً أم آجلا».

وكانت الرئاسة الروسية أعلنت أول أمس الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف لمهاجمة الكرملين مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، ووصفت ذلك بأنه عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.