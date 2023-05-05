السبت 6 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

لافروف: روسيا سترد على هجوم الكرملين و«صبرنا محدود»

لافروف: روسيا سترد على هجوم الكرملين و«صبرنا محدود»
5 مايو 2023 14:30

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة، أن بلاده سترد بإجراءات على الهجوم بطائرات مسيرة على الكرملين، مشددًا على أن «صبرنا محدود».

وقال لافروف: «من دون حل المشكلة الجيوبوليتيكية الرئيسية، المتمثلة برغبة الغرب في الحفاظ على هيمنته بإملاء إرادته على الجميع، لا يمكن حل أي أزمات سواء في أوكرانيا أو في أي جزء آخر من العالم».، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأوضح لافروف، الذي يشارك في اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون بالهند، أن مفاوضات حل الأزمة الحالية ستجرى عاجلاً أم آجلا، ولكن ليس مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لكن مع أسياد هذه «الدمية».

أخبار ذات صلة
الهند وروسيا وباكستان تحث طالبان على احترام حقوق النساء
الصين: سنواصل تسهيل المحادثات بشأن الأزمة الأوكرانية

وأشار لافروف إلى أن المبادرة الصينية للتسوية، على وجه الخصوص، تغطي القضية العالمية، وهي ضمان عدم تجزئة الأمن، ونبذ الأعمال التي تنتهك أي دولة أخرى، والتخلي عن العقوبات غير المشروعة.

وتابع بالقول: «كل هذا يتم تقريره، بالطبع ليس مع زيلينسكي، الذي هو عبارة عن دمية في يد الغرب، ولكن مباشرة مع أسياده. لقد كنا مستعدين لمثل هذا الحوار لفترة طويلة، وقدمت مقترحاتنا في كلا من عامي 2009 وفي ديسمبر 2021... رفضها الغرب بغطرسة، لكن لا مفر من الحديث عن هذا الموضوع وحل كل هذه المشاكل... سيحدث هذا عاجلاً أم آجلا».

وكانت الرئاسة الروسية أعلنت أول أمس الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف لمهاجمة الكرملين مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، ووصفت ذلك بأنه عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.

المصدر: د ب أ
لافروف
روسيا
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
جانب من ندوة «تحديات الريادة واستشراف المستقبل لحالة حقوق الإنسان بالإمارات» في جنيف (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات.. ريادة واستشراف لمستقبل حقوق الإنسان
اليوم 01:21
الملك تشارلز الثالث
عربي ودولي
تشارلز الثالث.. «تتويج الـ1000 عام»
اليوم 01:21
أعمدة الدخان تتصاعد من الخرطوم
عربي ودولي
الخارجية السعودية: مبادرة لاستضافة طرفي الأزمة السودانية في جدة
اليوم 01:21
ألكسندر فوتشيتش
عربي ودولي
الرئيس الصربي يتعهد بنزع السلاح في البلاد
اليوم 01:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©