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بريطانيا تبدأ تشييد أول ميناء فضائي "محايد للكربون" في العالم

بريطانيا
5 مايو 2023 15:08

أفاد تقرير إخباري بأن العمل قد بدأ في تشييد ميناء فضائي على الساحل الشمالي للبر الرئيس في بريطانيا، ليصبح قاعدة لإطلاق 12 صاروخا إلى الفضاء سنويا. وسوف يصبح ذلك أول ميناء محايد للكربون في العالم.

ومن المقرر أن يستضيف "ميناء ساذرلاند الفضائي"، الذي يقام على شبه جزيرة "آموين" في الأراضي المرتفعة باسكتلندا، مقرا لشركة "أوربيكس" للصواريخ، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا".

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وتهدف الشركة، التي يوجد مقرها الأساسي في مدينة فوريس الاسكتلندية، إلى استخدام الموقع الجديد لإطلاق صواريخ إلى المدار لتلبية الطلب العالمي على الرحلات التجارية إلى الفضاء.

 وشارك في حفل وضع حجر الأساس لميناء ساذرلاند الفضائي وزير التجارة في حكومة اسكتلندا، ريتشارد لوكهيد. ويقول الملاك إن ساذرلاند سيكون أول ميناء فضائي محايدا للكربون في العالم، حيث سيتم تشغيل صاروخ أوربيكس، طوله 19 مترا، بالوقود الحيوي. وأوضحت "بي آيه ميديا" أن جهات عامة استثمرت حوالي 6ر14 مليون جنيه أسترليني (4ر18 مليون دولار) في ميناء ساذرلاند الفضائي.

المصدر: وكالات
بريطانيا
الفضاء
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