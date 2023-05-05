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صربيا: القبض على منفذ عملية إطلاق النار

وزير الداخلية الصربي براتيسلاف جاسيتش (الثاني من اليسار) بعد حادثة إطلاق النار
5 مايو 2023 11:41

 بعد مطاردة استمرت لساعات ليل، أوقفت الشرطة الصربية الجمعة المنفذ المفترض لعملية إطلاق نار أدت إلى مقتل ثمانية أشخاص وجرح 14 آخرين، بعد صدمة أعقبت مجزرة راح ضحيّتها تسعة أشخاص في مدرسة في العاصمة بلغراد الأربعاء.

وقالت وزارة الداخلية الصربية في بيان صباح الجمعة "بعد مطاردة مكثفة، أوقف أفراد من وزارة الداخلية يو. بي المولود في 2002، في منطقة كراغوييفاتش" بوسط صربيا.
واضاف البيان أنه"يشتبه في أنه قتل بسلاح آلي ثمانية أشخاص وجرح 14 آخرين"، مشيرا إلى نقل جميع المصابين إلى المستشفى.

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وكانت قناة "آر تي اس" الحكومية ذكرت أنّ شاباً يبلغ من العمر 21 عاماً فتح النار مساء الخميس من داخل مركبة باستخدام سلاح آلي، في ثلاث قرى بالقرب من ملادينوفاك التي تبعد حوالي 60 كيلومترا جنوب بلغراد، قبل أن يلوذ بالفرار.

وتحدثت عن ثمانية قتلى و13 جريحا في الحادث الذي وصفه وزير الداخلية الصربي براتسيلاف غاسيتش بأنه "عمل إرهابي".
وكان مراسل لوكالة فرانس برس ذكر صباح الجمعة أن رجال شرطة يجوبون في المنطقة، تواكبهم مروحية مزوّدة بكشّاف ضوئي بحثاً عن مطلق النار.
وقالت القناة الحكومية إنّ نحو 600 من أفراد قوات إنفاذ القانون نُشروا في المنطقة، بما في ذلك أعضاء في وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب. وقطعت الشرطة الطريق المؤدّي إلى قرى عدة.
وتجمّع أقارب عدد من الضحايا، القلقين خارج مركز الطوارئ الطبي في بلغراد حيث نُقل ثمانية من الجرحى على الأقل إلى هذا المستشفى. وقامت وزيرة الصحة دانيكا غرويسيتش بزيارة قصيرة للمركز.

المصدر: وكالات
بلغراد
إطلاق نار
صربيا
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