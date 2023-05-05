الشرطة اليابانية تحقق في حادث قرب مقر رئيس الوزراء

ذكرت وسائل إعلام يابانية أنه تم العثور على رجل أمن تعرض لإطلاق نار بالقرب من منزل رئيس الوزراء في وقت مبكر اليوم الجمعة، مضيفة أن الشرطة تحقق في حالة انتحار محتملة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن رجل الأمن البالغ من العمر 25 عاما بشرطة مكافحة الشغب في إدارة شرطة العاصمة عُثر عليه وهو ينزف داخل مركز حراسة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة ونُقل إلى المستشفى، لكن سرعان ما أعلنت وفاته.

ولم يكن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في مقر إقامته وقت الحادث إذ يزور سنغافورة في طريق عودته إلى اليابان من جولة أفريقية.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن يوسوكي تاكاياما المسؤول في شرطة العاصمة قوله إن الشرطة "تحقق في تفاصيل" القضية.



