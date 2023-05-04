الجمعة 5 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

عضو «السيادة السوداني» الهادي إدريس: الوضع الإنساني صعب ولا حل إلا بالحوار

الهادي إدريس عضو مجلس السيادة السوداني
5 مايو 2023 01:22

أسماء الحسيني (الخرطوم) ‏

أخبار ذات صلة
الاشتباكات ضربة جديدة للاقتصاد السوداني
نداء أممي لجمع 445 مليون دولار دعماً للنازحين واللاجئين السودانيين

أكد الهادي إدريس، عضو مجلس السيادة السوداني، صعوبة الوضع الإنساني بفعل المواجهات ‏الدائرة في السودان، معتبراً أن الخاسر الأكبر هو السودان والشعب ‏السوداني، وأنه لا مخرج من هذه الأزمة إلا بحوار بين طرفيها. ‏
وقال إدريس، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إنه يجري اتصالات مع قوات الجيش وقوات الدعم السريع ومع جهات عديدة في السودان والإقليم ‏والمجتمع الدولي للتوصل إلى مخرج آمن. ‏
وأعرب عن أمله أن تتوقف الاشتباكات في أقرب وقت، وأن ‏يضاعف الجميع جهودهم من أجل تحقيق هذا الهدف، مؤكداً ‏أن السودانيين يريدون إنهاء الأزمة، وأن من مصلحة الجميع ‏وقفها. ‏
وأضاف إدريس: «الأولوية الآن لوقف الاشتباكات، لأن ‏تداعياتها ستكون كارثية، وأن كل ما يمس السودان تتضرر ‏منه المنطقة، واستمرار الأوضاع على ما هي عليه ستكون عواقبه الإنسانية وخيمة على الجميع».‏
وأضاف عضو مجلس السيادة السوداني: «الحالة الإنسانية سيئة جداً، ف‏البلد دمر، والشعب السوداني في معاناة وكرب عظيم، وقد تكبد الشعب في هذه الأزمة خسائر فادحة على كل ‏المستويات».‏
وأشار إدريس إلى أنه كان قد بذل جهوداً مع عدد من ‏الموقعين على الاتفاق الإطاري قبل اندلاع المواجهات، لنزع فتيل ‏الأزمة بين الطرفين، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسته ‏لتفادي المواجهة، لكن «نشوب الأزمة فجر الموقف ‏وأجهض الجهود الحثيثة التي كنا نقوم بها، والتي كانت تجد ‏تجاوبا من الطرفين».

الهادي إدريس
مجلس السيادة السوداني
السودان
أزمة السودان
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
جودلفين تطارد النجمة الخامسة في الجينيز الإنجليزي
الرياضي
جودلفين تطارد النجمة الخامسة في الجينيز الإنجليزي
اليوم 13:30
نموذج من الورق للملك تشارلز وزوجته خلال التأهب لمراسم التتويج في لندن
دنيا
تذكارات تتويج الملك تشارلز تشهد طلباً غير مسبوق
اليوم 13:13
«المسعود للسيارات» شريكاً استراتيجياً لـ «سباق دلما التاريخي»
الرياضي
«المسعود للسيارات» شريكاً استراتيجياً لـ «سباق دلما التاريخي»
اليوم 13:00
طحنون بن زايد
الإمارات
طحنون بن زايد: الاحتفال بذكرى توحيد القوات المسلحة هو احتفاء بأحد أهم إنجازات دولة الاتحاد
اليوم 12:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©