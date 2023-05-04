المبعوث الأممي لليمن: ملتزمون بالوصول إلى حل مستدام للنزاع

عدن (الاتحاد)

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أمس، أهمية الحفاظ على التقدم الذي أحرزته الأطراف في اليمن باتجاه السلام، بحسب بيان لمكتب المبعوث الأممي.

وأطلع غروندبرغ، خلال زيارته إلى مدينة عدن، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على «آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية».

وشدد غروندبرغ، وفق البيان، على «أهمية الحفاظ على الزخم الراهن والبناء على التقدم الذي أحرزته الأطراف، حتى الآن، في ضوء الجهود الإقليمية المبذولة حالياً لدعم الأطراف للتوصل إلى اتفاق حول سبل المضي قدماً في اليمن».

وأردف غروندبرغ: «لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الحوار وتوافر الإرادة السياسية وتقديم التنازلات، بما يجلب المنفعة للشعب اليمني»، مضيفاً: «انخرطت في نقاش مثمر وجوهري مع الرئيس العليمي حول سبل المضي قدماً لمعالجة الاهتمامات الرئيسة لليمنيين والدفع نحو عملية جامعة يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة».

وتابع: «لا أزال ملتزماً بدعم الوصول لحل مستدام للنزاع يعكس إرادة الشعب اليمني».

وجاءت زيارة المبعوث ضمن المشاركات النشطة له في اليمن والمنطقة، لتعزيز التوصل إلى اتفاق يضع اليمن على مسار تسوية جامعة، وخلال الفترة القليلة الماضية، تزايدت التحركات الدبلوماسية الدولية والأمنية، لتعزيز مسار الهدنة في اليمن، نحو اتفاق سلام شامل، ينهي النزاع الذي تشهده البلاد.