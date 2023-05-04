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مستشار ألمانيا يبدأ زيارة جديدة إلى أفريقيا

مستشار ألمانيا يبدأ زيارة جديدة إلى أفريقيا
5 مايو 2023 01:22

برلين (الاتحاد) 

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بدأ المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس، ثاني زيارة كبيرة له إلى أفريقيا منذ تعيينه مستشاراً لألمانيا، حيث توجه أولاً إلى إثيوبيا لإجراء محادثات مع الحكومة ومسؤولي الاتحاد الأفريقي، وفي المساء، توجه شولتس إلى كينيا، أهم بلد شريك لألمانيا في شرق أفريقيا. 
وتركز الزيارة على موضوعات حل النزاعات وحفظ السلام والمناخ والطاقة الخضراء، إضافة إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. وتعتبر إثيوبيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 120 مليون نسمة، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان بعد نيجيريا. 
ورافق شولتس في زيارته ممثلون عن الشركات الألمانية. 
وفي كينيا، يركز المستشار الألماني على مبادرات الطاقة الخضراء، بزيارة أكبر محطة في أفريقيا لتوليد الطاقة الحرارية الأرضية والمقامة على بحيرة نيفاشا. وتقوم كينيا بدور مهم في التوسط في الصراعات الإقليمية، وعرضت المشاركة في الجهود الرامية إلى خفض حدة العنف في السودان. وتدعم كينيا بعثة الاتحاد الأفريقي في جارتها الشمالية الصومال.

مستشار ألمانيا
ألمانيا
أفريقيا
الاتحاد الأفريقي
أولاف شولتس
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