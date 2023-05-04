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المبعوثة الأممية: ضرورة مساعدة العراق لمواجهة الجفاف

جينين هينيس بلاسخارت
5 مايو 2023 01:22

هدى جاسم (بغداد)

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حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، أمس، دول العالم على مساعدة العراق في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف التي يواجهها.
وقال بلاسخارت، خلال استضافتها على هامش منتدى العراق: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة في العراق من تغيرات مناخية».
في سياق آخر، أعلن وزير البيئة العراقي نزار محمد أميدي، إطلاق مشروعين وصفهما بالمهمين، بالتعاون مع البنك الدولي للحد من آثار التلوث الكيميائي في العراق بالتعاون مع البنك الدولي وبدعم من «مرفق البيئة العالمي». 
وذكر الوزير، في مؤتمر يخص تلك المشاريع، أن هذين المشروعين سيمثلان نقلة نوعية مهمة في ملف الحد من التلوث في العراق، وهما الأعلى من ناحية الدعم الدولي، ليصل مجموعة الدعم المالي كمنحة إلى 20 مليون دولار. 
من جهته، قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون البيئة والمناخ علي اللامي، خلال المؤتمر، أن الاتفاقية تركز على البدء بفعاليات خطة التنفيذ الوطنية لاتفاقية ستوكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة التي انضم العراق لها رسمياً بموجب القانون 45 لسنة.

الجفاف
مكافحة الجفاف
العراق
الأمم المتحدة
جينين هينيس بلاسخارت
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