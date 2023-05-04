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إنقاذ 133 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل تركيا

أرشيفية
5 مايو 2023 01:22

أنقرة (وكالات)

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ضبطت فرق خفر السواحل التركية 53 مهاجراً غير نظامي، وأنقذت 104 مهاجرين بولاية إزمير غربي البلاد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «الأناضول» التركية. 
وأفاد بيان صادر عن قيادة خفر السواحل التركية، أمس الأول، أن فرقها ضبطت 53 مهاجراً على متن قارب مطاطي قبالة سواحل قضاء جشمة التابع لولاية إزمير. 
كما أنقذت فرق خفر السواحل 104 مهاجرين غير نظاميين دفعتهم اليونان إلى المياه الإقليمية التركية قبالة سواحل قضاءي فوتشا وجشمة في الولاية. 
وعلى صعيد متصل، أفاد بيان صادر عن قيادة خفر السواحل التركية، أن فرقها ضبطت 14 مهاجراً على متن قارب مطاطي قبالة سواحل قضاء بودروم التابع لولاية موجلا. وأضاف البيان أن فرق خفر السواحل أنقذت في عملية منفصلة 29 مهاجراً غير نظامي دفعتهم اليونان إلى المياه الإقليمية التركية قبالة سواحل القضاء في الولاية.

تركيا
خفر السواحل
إزمير
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