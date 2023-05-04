«الصحة العالمية» تبحث إمكانية إنهاء طوارئ «كوفيد» عالمياً

لندن (وكالات)

اجتمعت لجنة من خبراء الصحة العالميين أمس، لتقرير ما إذا كان كوفيد-19 لا يزال يشكل حالة طوارئ صحية بموجب قواعد منظمة الصحة العالمية، وهي حالة تساعد في الحفاظ على التركيز الدولي على الوباء. وأعطت المنظمة، كوفيد أعلى مستوى من التأهب للطوارئ الصحية لأول مرة في 30 يناير 2020، وواصلت لجنة الخبراء تطبيق هذه الحالة منذ ذلك الحين في الاجتماعات التي تعقد كل 3 أشهر. غير أن عدداً من الدول، ومن بينها الولايات المتحدة، بدأ في الآونة الأخيرة رفع حالات الطوارئ المحلية. وعبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن أمله في إنهاء حالة الطوارئ الدولية هذا العام.

وقال مستشارون لمنظمة الصحة وخبراء من خارجها إنه لا يوجد توافق في الآراء حتى الآن بشأن القرار الذي يمكن أن تتخذه اللجنة. وقالت ماريون كوبمانز عالمة الفيروسات الهولندية المشاركة في اللجنة «من المحتمل أن تنتهي حالة الطوارئ، لكن من المهم أن نعلن أن كوفيد لا يزال يمثل تحدياً معقداً للصحة العامة».

ورفضت الإدلاء بتكهنات أخرى قبل المناقشات التي تعتبر سرية.