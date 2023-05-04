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وزير خارجية باكستان في زيارة نادرة إلى الهند

وزير خارجية باكستان في زيارة نادرة إلى الهند
5 مايو 2023 01:22

بناوليم (وكالات) 

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وصل وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري إلى الهند أمس، للمشاركة في مؤتمر دولي في أول زيارة رسمية لمسؤول باكستاني رفيع إلى الدولة المجاورة الواقعة شرقا منذ 2016. ويزور زرداري ولاية غوا الهندية الساحلية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون إلى جانب نظيريه الصيني والروسي. وقال للصحافيين «يسعدني جداً أن أصل إلى هنا على رأس الوفد الباكستاني». ولم يلمح إلى احتمال عقد محادثات مباشرة مع نظيره الهندي لكنه قال إنه يأمل أن يكون اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون «ناجحاً جداً».
تتولى الهند حالياً الرئاسية الدورية لمنظمة شنغهاي للتعاون التي تأسست عام 2001 وتعد منظمة سياسية واقتصادية وأمنية منافسة للمؤسسات الغربية.

باكستان
باكستان والهند
الهند
بيلاوال بوتو زرداري
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