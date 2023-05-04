7 قتلى بإطلاق نار بمدرسة في باكستان

بيشاور (وكالات)

قتل 7 أشخاص هم: 5 أساتذة واثنان من العمال، جراء إطلاق نار في مدرسة بشمال غرب باكستان، وفق ما أفادت مصادر حكومية، وأخرى في الشرطة.

وقال قائد الشرطة في إقليم كورم بالمناطق القبلية محمد عمران: «عندما دخل المهاجِمان المدرسة، قاما بتحديد الأشخاص وفصلاهم عن الآخرين قبل إطلاق النار».

وأفادت الإذاعة المحلية «دنيا نيوز» أن إطلاق النار وقع في مدرسة ثانوية حكومية في بلدة باراتشينار النائية الواقعة على الحدود مع أفغانستان المجاورة.

وكان الطلاب في المدرسة يخضعون لامتحانات سنوية عندما وقع إطلاق النار، حسب المصدر نفسه.

​​​وقالت الشرطة المحلية، في بيان، إنها فتحت تحقيقاً للكشف عن الدافع وراء الحادث، مرجحة ارتباطه بـ«الإرهاب»

من جهته، أفاد ذو الفقار خان، وهو مسؤول في قسم الصحة المحلي، عن إعلان حال الطوارئ في مستشفيات المنطقة.

ورغم أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في باكستان، إلا أن أكثر من 140 شخصاً، معظمهم من الطلاب، قُتلوا في هجوم بالبنادق والقنابل على مدرسة عسكرية بمدينة بيشاور الشمالية الغربية في ديسمبر 2016. على صعيد متصل، أعلن الجيش الباكستاني أمس، أن 6 جنود على الأقل قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع إرهابيين في شمال غرب البلاد بالقرب من الحدود الأفغانية.

وجاء في بيان عسكري أن قافلة لقوات الكوماندوز كانت متوجهة لمداهمة مخبأ لإرهابيين في منطقة وزيررستان الشمالية عندما تعرضت لهجوم من المسلحين. ولطالما كانت منطقة وزيرستان الشمالية الجبلية بمثابة قاعدة للمسلحين ذوي الصلة بـ«القاعدة» قبل أن يتم طردهم في سلسلة من الهجمات.

ويأتي الهجوم بعد أسابيع من استهداف مسلحي طالبان لعربة دورية شرطية بقنبلة زرعت على جانب طريق في المنطقة نفسها، مما أسفر عن مقتل أربعة رجال شرطة.