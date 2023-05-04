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روسيا توجه اتهاماً لأميركا بشأن هجوم الكرملين

لحظة اعتراض طائرة مسيرة فوق الكرملين
5 مايو 2023 00:15

قالت روسيا، الخميس، إن الولايات المتحدة ضالعة في هجوم بطائرتين مسيرتين على الكرملين، مقر الرئيس فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو.
وقع الهجوم ليل الثلاثاء- الأربعاء، وقالت موسكو إنه كان محاولة لاغتيال الرئيس بوتين.
وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين إن أوكرانيا تصرفت بناء على أوامر أميركية.
وأضاف بيسكوف للصحفيين "محاولات التنصل من هذا، في كييف وواشنطن، بالطبع محاولات سخيفة للغاية. نعرف حق المعرفة أن القرارات بشأن هذه الأفعال، بشأن هذه الهجمات الإرهابية، لا تُتخذ في كييف بل في واشنطن".
وأوضح بيسكوف أن هناك تحقيقا عاجلا يجري وأن أي رد سيكون مدروسا ومتوازنا بشدة.
ونفى جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي أي ضلوع لبلاده في الهجوم. وقال إن الولايات المتحدة لا تحرض أوكرانيا ولا تدعمها لتوجيه ضربات خارج حدودها.
ونفت كييف أيضا ضلوعها في الحادث.

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المصدر: وكالات
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الكرملين
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