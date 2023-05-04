رئيس الاتحاد الأفريقي ومستشار ألمانيا يناقشان الوضع في السودان

ناقش رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، والمستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، عدداً من القضايا، من بينها الأوضاع في السودان.

كان شولتس قد وصل إلى إثيوبيا، في وقت سابق اليوم الخميس، في بداية جولة تستغرق ثلاثة أيام في شرق أفريقيا.

خلال اللقاء، قال فكي إن المفوضية الأفريقية التي يوجد مقرها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تنسق كل الجهود الرامية إلى تسوية الوضع في السودان.

وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يعطي أولوية لتحقيق وقف لإطلاق النار وفتح ممر إنساني، وجمع الأطراف على طاولة المفاوضات.

وتابع «ليس هناك حل عسكري، ولكن يمكننا التوصل إلى حل سياسي».

من جانبه، أعرب شولتس عن دعم بلاده للتسوية السلمية للصراعات في أفريقيا، وبصفة خاصة في السودان. وفي سياق تقديره للدور الذي يقوم به الاتحاد الأفريقي لضمان السلام في قارة أفريقيا واستقرارها، أكد شولتس مواصلة تقديم الدعم للقارة. وأشار المستشار الألماني إلى أن بلاده سوف تدعم نهج أفريقيا لتأكيد الاعتماد على النفس في مختلف المجالات.

وسيزور شولتس كينيا خلال جولته الأفريقية الحالية.