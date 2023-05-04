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صور.. إنذار من غارات جوية ودوي انفجارات في كييف

صور.. إنذار من غارات جوية ودوي انفجارات في كييف
4 مايو 2023 23:23

أصدرت السلطات الأوكرانية إنذاراً من الغارات الجوية في العاصمة كييف والمنطقة المحيطة، مساء اليوم الخميس، وسمع شهود نيران مدافع صغيرة وانفجارات في العاصمة.
وسمع شهود عيان طلقات نارية وانفجارات متكررة بالقرب من وسط المدينة.
وقال سكان، شقوا طريقهم إلى الملاجئ تحسباً لوقوع غارات جوية، إنهم رأوا طائرات مسيّرة في الهواء.

نقل شهود أيضاً أنهم رأوا طائرة مسيّرة كانت الدفاعات الجوية تحاول إسقاطها، فيما أفادت الإدارة العسكرية لمدينة كييف بأن «الدفاع الجوي تم تفعيله».
وتوقفت الانفجارات بعد حوالي 15 إلى 20 دقيقة.
وشوهدت سحابة من الدخان الأسود في الهواء تزامناً مع إعلان الإدارة العسكرية في مدينة كييف انتهاء حالة التأهب لغارة جوية.

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وقال أندري يرماك مدير مكتب الرئاسة «أُسقطت طائرة مسيّرة».
وأبلغ فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، عن «انفجارات وحرائق في منطقة سولوميانسكي في العاصمة»، وحذر من احتمال وجود حطام لطائرات مسيّرة.
كانت كييف شهدت موجة من الهجمات خلال ليل الأربعاء الخميس.

وقال سيرغي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف اليوم «لم تشهد مدينتنا مثل هذه الضربات المكثفة منذ بداية هذه السنة».
وأضاف بوبكو على تطبيق تلغرام «خلال حالة التأهب الجوي الأخيرة، رُصدت طائرة مسيّرة فوق كييف قبل أن تسقطها قوات الدفاع الجوي».

المصدر: وكالات
كييف
طائرة مسيرة
صافرات الإنذار
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