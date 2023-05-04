حريق جراء هجوم على منشأة لتخزين الوقود في روسيا

اندلع حريق كبير في منشأة لتخزين الوقود في جنوب روسيا، في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية الروسية "تاس" اليوم الخميس.

وذكر التقرير أن الهجوم وقع في مصفاة النفط "إلسكي" في البلدة التي تحمل الاسم نفسه وتسبب في نشوب حريق في خزانها. ووقع حادث مماثل في اليوم السابق في قرية "فولنا" الروسية.

واشتعلت النيران في منفذ وقود في" فولنا" وأتت على مساحة 1200 متر مربع. وقال المسؤولون الروس أيضا إن الهجوم ناجم عن طائرة مسيرة.

على مشارف "فولنا"، توجد محطة كبيرة للنفط والمنتجات النفطية.

وأعلنت السلطات في شبه جزيرة القرم عن إسقاط طائرة مسيرة قرب قاعدة جوية، في حادثة جديدة من الحوادث المماثلة في الأيام القليلة الماضية.

وقال ميخائيل رازفوجاييف حاكم سيفاستوبول على منصة تلغرام "هجوم آخر على سيفاستوبول. قرابة الساعة 7,00 مساء (16,00 ت غ)، دمرت دفاعاتنا الجوية طائرة من دون طيار في منطقة قاعدة بيلبيك".

وأصبحت الهجمات على روسيا بطائرات مسيّرة أكثر تواترا في الأيام الأخيرة.

كانت مسيّرتان قد حلقتا، مساء أمس الأربعاء، باتجاه مبنى الكرملين، مقر الرئيس الروسي في العاصمة موسكو، قبل أن يتم اعتراضهما.

وسارعت روسيا باتهام أوكرانيا بمحاولة اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين وهددت بالرد. ونفت أوكرانيا أي تورط في الحادث.