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مقتل 7 مندوبين للسلام بهجوم في جنوب السودان

جنود من جنوب السودان
4 مايو 2023 21:27

أعلنت منظمة إنسانية نرويجية، اليوم الخميس، أن سبعة مندوبين للسلام من جنوب السودان قتلوا خلال عطلة نهاية الأسبوع في هجوم استهدف اثنتين من سيارات الجمعية، بينما نجا ثلاثة من موظفيها.
قال داغفين هويبراتن رئيس جمعية المعونة الكنسية النرويجية، في بيان "ندين بشدة الهجوم على مدنيين وعلى عمال الإغاثة الإنسانية".
وأضاف أن "الهجوم يوضح مدى صعوبة العمل في بلد وضعه الأمني غير مستقر".
وقتل السبعة، السبت الماضي، بالقرب من منطقة "إيميهيجيك" بعد مشاركتهم في مؤتمر للسلام، وقد عُرض عليهم أن يستقلوا سيارات جمعية المعونة الكنسية النرويجية.
لم تقدم المنظمة الإنسانية أي تفاصيل أخرى عن الهجوم مؤكدة مواصلة التحقيقات بشأنه.
وأفادت بأن الموظفين الثلاثة في الجمعية، الذين نجوا من الهجوم، كانوا أيضًا من جنوب السودان.

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المصدر: وكالات
جنوب السودان
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