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أميركا تعلن عن "تقدم" في مفاوضات ناغورني قره باغ

نقطة تفتيش أقامتها أذربيجان عند مدخل ممر "لاتشين"
4 مايو 2023 20:48

بعد أربعة أيام من المباحثات خلف أبواب مغلقة، من المتوقع أن تنهي أرمينيا وأذربيجان، اليوم الخميس، محادثات السلام في واشنطن بشأن منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها، مع إعلان البيت الأبيض عن حدوث "تقدم".
يفترض أن يجمع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي أشرف على النقاشات، مساء وزيري خارجية البلدين الأرميني أرارات ميرزويان والأذربيجاني جيهون بيرموف في "جلسة ختامية" للمحادثات بحسب وزارة الخارجية الأميركية.
تجري المحادثات بين الجانبين منذ الاثنين في مركز مؤتمرات باسم وزير الخارجية السابق جورج شولتز خارج واشنطن.
تم تسريب القليل من المعلومات حول سير هذه المفاوضات، لكن جايك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن تحدث عن "تقدم" في تغريدة وقال إنه "شجع على مواصلة الحوار" في ختام لقاء في البيت الأبيض مع الوزيرين.
وخاضت أرمينيا وأذربيجان، الجمهوريتان السوفيتيتان السابقتان في القوقاز، حربين، أولهما مطلع تسعينيات القرن الماضي والثانية عام 2020، بهدف السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ.
وتجدد التوتر حين أعلنت أذربيجان، في 23 أبريل الماضي، أنها أقامت أول نقطة تفتيش عند مدخل ممر "لاتشين"، الرابط البري الوحيد بين أرمينيا ومنطقة ناغورني قره باغ. وهي خطوة اعتبرتها أرمينيا خرقا لوقف إطلاق النار الأخير المعلن بين الجانبين.
وقال مسؤول أميركي طالباً عدم الكشف عن اسمه الاثنين إنه يتوقع "محادثات صريحة".
وأضاف "هدفنا ضمان جلوس الوزيرين إلى الطاولة والتحدث مع بعضهما البعض" لعدة أيام في محاولة لتحقيق "سلام عادل ودائم".

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المصدر: وكالات
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