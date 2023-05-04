عملية أمنية ضد إحدى أكبر جماعات المافيا الإيطالية

أسفرت عملية كبيرة للشرطة الأوروبية، استهدفت مافيا "كالابريا" الإيطالية، عن اعتقال 132 شخصا وتنفيذ مداهمات ومصادرات في عشر دول في أوروبا وأميركا اللاتينية.

وأكدت يوروبول، وكالة تطبيق القانون الأوروبية، أنها "أقوى ضربة تلقتها حتى الآن المنظمة الإجرامية الإيطالية".

البلدان المعنية بهذه العملية المعروفة باسم "اوريكا" في أوروبا هي: إيطاليا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وسلوفينيا ورومانيا وبلجيكا، وفي أميركا اللاتينية البرازيل وبنما، وفق يوروبول التي نسقت عمليات قوات الشرطة المعنية.

تهيمن هذه المافيا على سوق الكوكايين في أوروبا حيث تقوم أيضا بعمليات تبييض أموال وفساد وعنف.

كشف التحقيق تدفقا كبيرا للمخدرات بين أميركا الجنوبية وأوروبا، وهي عملية تديرها على وجه الخصوص مجموعة "سان لوكا" في منطقة كالابريا الإيطالية.

كما أن العائلات، التي تدير هذه الشبكة الإجرامية، متورطة منذ عقود في أعمال عنف للتنافس على هذه السوق المربحة، بلغت ذروتها مع مذبحة دويسبورغ في ألمانيا عام 2007.

تم توقيف نحو 12 شخصا في بلجيكا وعشرين في ألمانيا ومئة في إيطاليا بتهمة الانتماء إلى المافيا وتهريب المخدرات والأسلحة والتهرب الضريبي وتبييض الأموال.

وبحسب النيابة العامة الإيطالية، تمت مصادرة شركات وعقارات بقيمة 25 مليون يورو.

في إطار هذه التحقيقات التي تمت على المستوى الأوروبي لأكثر من ثلاث سنوات، تمكنت السلطات الإيطالية والبلجيكية من أن تنسب إلى مافيا كالابريا استيراد وتهريب ما يقارب 25 طنا من الكوكايين بين أكتوبر 2019 ويناير 2022.