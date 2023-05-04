بلجيكا توقف خلية من داعش تحضر لاعتداء هجومي

اعتقلت الشرطة البلجيكية سبعة أشخاص يشتبه بتقديمهم الدعم لتنظيم داعش الإرهابي والتحضير لـ"هجوم إرهابي" حسبما أعلن الادعاء العام اليوم الخميس.

ويحمل ثلاثة من المعتقلين يحملون الجنسية البلجيكية، وفق بيان للادعاء.

وأضاف البيان أن "الهدف المحدد للهجوم المخطط له لم يُعرف بعد".

وداهمت الشرطة مدعومة بوحدات من قوات النخبة، سبعة أماكن في بلدات بغرب بلجيكا في عملية أشرف عليها قاضٍ مكلف قضايا الإرهاب.

وأكد البيان أن القاضي سيقرر "في مرحلة تالية" ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتوجيه اتهامات للمشتبه بهم.

وأوضح أن من بين "الاتهامات المحتملة محاولة اغتيال إرهابية والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية والتحضير لهجوم إرهابي".

وأضاف المدعون أن جميع الموقوفين السبعة "يُشتبه بتحضيرهم هجوما إرهابيا في بلجيكا".

وأكدوا أن جميعهم "ينتمون لمجموعة من أشد مناصري تنظيم داعش".

نفذت الشرطة عملياتها في مدينة غينت وبلدات روسلير ومينين واوستند وفيفيلغيم الصغيرة.

كان التنظيم المتطرف قد أعلن مسؤوليته عن تفجيرات انتحارية في بلجيكا في مارس 2016 استهدفت مطار بروكسل ومترو العاصمة، وأدت إلى مقتل 32 شخصا وجرح المئات.

ووقعت تلك التفجيرات بعد هجمات نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية باريس والتي خططت لها نفس خلية تنظيم داعش، وأسفرت عن 130 قتيلا.





