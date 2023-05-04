مصر تبحث الإعداد لاجتماع وزراء الخارجية العرب

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية عدد من الدول العربية.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم الخارجية المصرية، اليوم الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية السعودية والسودان والعراق والجزائر والأردن وجيبوتي.

أضاف أبو زيد أن الاتصالات جاءت في إطار التشاور وتنسيق المواقف والإعداد للاجتماع الاستثنائى لوزراء الخارجية العرب حول السودان وسوريا، والمقرر عقده في مايو الجاري.

وكشف المتحدث أن وزير الخارجية المصري أجرى اتصالا مع وزير خارجية كينيا في إطار التشاور والتنسيق فيما يتعلق بالأزمة السودانية، خاصة جهود وقف إطلاق النار وسبل تعزيز ودعم نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية. كما تناول الاتصال تنسيق جهود حل الأزمة ضمن الأطر العربية والأفريقية ومع تجمع "إيجاد" ودول جوار السودان.