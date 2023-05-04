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السعودية تعلن إجلاء 6073 شخصاً من السودان

السعودية تعلن إجلاء 6073 شخصاً من السودان
4 مايو 2023 20:16

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، أن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء بلغ نحو 6073 شخصاً ينتمون لـ 104 جنسيات.

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وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها "وصل مساء اليوم الخميس، عبر سفينة جلالة الملك "الطائف" إلى مدينة جدة 208 أشخاص من "النرويج، وأستراليا، والولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وتركيا، وإريتريا، ومصر، ومالطا، وألمانيا، وسويسرا، وفرنسا، وهولندا، وسوريا" . وأعلنت الخارجية "بذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 6073 شخصاً (246 مواطناً، ونحو 5827 شخصاً ينتمون لـ 104 جنسيات).

المصدر: د ب أ
السعودية
السودان
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