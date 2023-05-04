بايدن يهدد بفرض عقوبات بشأن السودان

وسع الرئيس الأميركي جو بايدن من سلطات حكومته لإصدار عقوبات تتعلق بالسودان، اليوم الخميس.

وأصدر بايدن أمرا تنفيذيا مهددا بفرض عقوبات على أشخاص يزعزعون استقرار السودان.

وقال الرئيس الأميركي إن التصعيد العسكري الحالي "يجب أن ينتهي".

وأضاف، في بيان، أن "العنف الدائر في السودان مأساة".

وأردف بايدن "الولايات المتحدة تتعاطى بالفعل مع هذه الأزمة الإنسانية وهي على استعداد لدعم تعزيز المساعدة الإنسانية عندما تسمح الظروف بذلك".

ودخلت السودان الأسبوع الثالث من التصعيد الذي أدى إلى مقتل 550 شخصاً وإصابة 4926 آخرين، وفقاً لوزارة الصحة السودانية.

وتوقعت الأمم المتحدة أن يضطر أكثر من 800 ألف شخص إلى النزوح في الدول المجاورة بحلول شهر أكتوبر المقبل.

وطالبت المنظمة الدولية بتأمين ممر آمن لتوصيل المساعدات الإنسانية بعد تعرض ست شاحنات محملة بالإمدادات الإنسانية للنهب.