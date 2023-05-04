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اليابان تريد المساهمة في استقرار السودان

دخان يتصاعد من الخرطوم
4 مايو 2023 19:32

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الخميس، إنه بحث الوضع في السودان مع قادة أفارقة.
وأضاف كيشيدا، خلال مؤتمر صحفي في موزامبيق في ختام جولة أفريقية، أنه سيسعى للمساهمة في تحقيق الاستقرار في السودان.
وأسفر التصعيد عن مقتل 550 شخصاً وإصابة 4926 آخرين، وفقاً لوزارة الصحة السودانية.
وتوقعت الأمم المتحدة أن يضطر أكثر من 800 ألف شخص إلى النزوح في الدول المجاورة بحلول شهر أكتوبر المقبل.
وطالبت المنظمة الدولية بتأمين ممر آمن لتوصيل المساعدات الإنسانية بعد تعرض ست شاحنات محملة بالإمدادات الإنسانية للنهب.

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المصدر: وكالات
اليابان
السودان
التصعيد العسكري
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