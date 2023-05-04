توقعات بلجوء مئات آلاف السودانيين إلى دول الجوار خلال أشهر

قالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إنها تحتاج إلى 445 مليون دولار أميركي لمساعدة 860 ألف شخص قد يغادرون السودان بحلول شهر أكتوبر بسبب التصعيد العسكري.

وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة كما قالت الأمم المتحدة في بيان، مضيفة أن مصر وجنوب السودان ستسجّلان أكبر عدد من الوافدين.

والعدد 860 ألف نازح هو توقع مبدئي. وتتألف هذه المجموعة من 580 ألف سوداني، و235 ألف لاجئ كانت قد استضافهم السودان قرروا العودة إلى بلدهم الأم جنوب السودان، و45 ألف شخص من دول أخرى.

كانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تحدثت قبل أيام عن أكثر من 800 ألف شخص، لكن من دون إعطاء تفاصيل أو جدول زمني.

وستغطي الخطة، التي قدمت الخميس للدول المانحة، حاجات هؤلاء الأشخاص في تشاد وجنوب السودان ومصر وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وقال رؤوف مازو، مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان، إن "هناك نقصاً في الغذاء والماء والوقود في السودان وهناك محدودية في الوصول إلى وسائل النقل والاتصالات والكهرباء فضلا عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية".

وأضاف "لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركائها فرق طوارئ على الأرض وهي تساعد السلطات بدعم تقني وتسجيل الوافدين وتعزيز الاستقبال لضمان تلبية الحاجات العاجلة".

لكنه أشار إلى أن "هذه مجرد بداية. هناك حاجة ماسة إلى مزيد من المساعدة".

حتى الآن، نزح أكثر من 335 ألف شخص داخل السودان وخرج 115 ألفا آخرون إلى اللجوء لدول مجاورة، وفق المفوضية التي أطلقت أيضا بوابة بيانات الخميس لتحديث عدد الوافدين يوميا.