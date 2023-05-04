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ارتفاع حصيلة الضحايا جراء حادث مروري في مصر

ارتفاع حصيلة الضحايا جراء حادث مروري في مصر
4 مايو 2023 16:14

قالت وزارة الصحة المصرية اليوم الخميس، إن 17 قتلوا وأصيب 29 بعد أن اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة نقل ثقيل على طريق صحراوي سريع جنوب غرب البلاد.

وذكرت مصادر طبية وأمنية، أن الحادث وقع أمس الأربعاء، على طريق أسيوط-الخارجة السريع الذي يبعد نحو 400 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من القاهرة في محافظة الوادي الجديد.

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وأشارت وزارة الصحة إلى أن 26 سيارة إسعاف تم إرسالها لموقع الحادث لنقل المصابين للمستشفيات. وأضاف البيان: «تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، ومستشفى أسيوط الجامعي، والإيمان بأسيوط». ولم يتضح بعد كيف وقع الحادث.

المصدر: رويترز
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