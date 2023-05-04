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إضراب في وسائل المواصلات المحلية بألمانيا

إضراب في وسائل المواصلات المحلية بألمانيا
4 مايو 2023 14:18

 تسبب إضراب تحذيري جديد في وسائل المواصلات المحلية في العديد من الولايات الألمانية، اليوم الخميس، في تعذر التنقل بالحافلات أو الترام في هذه الولايات.

وكانت نقابة «فيردي» للعاملين في قطاع الخدمات دعت العاملين في العديد من شركات النقل إلى الإضراب اليوم في ولايات شلزفيج-هولشتاين وسكسونيا السفلى وشمال الراين ويستفاليا وبافاريا وبادن-فورتمبرج.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أكد متحدث باسم النقابة بدء الإضراب التحذيري في ولاية بادن-فورتمبرج، مشيراً إلى أن الإضراب أثر على حركة النقل المحلي في العديد من مناطق الولاية الواقعة جنوب غرب ألمانيا.

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وفي سياق متصل، قال متحدث باسم النقابة في ولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا إن الإضراب أثر على العديد من الخطوط في أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان.

وتتفاوض «فيردي» والرابطة الاتحادية لأرباب العمل «دويتشه آيزنبانن» بشأن زيادة أجور العاملين في كل أنحاء البلاد والبالغ عددهم نحو 5000 شخص.

وكان أكثر من 2000 عامل شاركوا، أمس الأربعاء، في أول الإضرابات التحذيرية في إطار هذه الجولة من مفاوضات الأجور. ومن المنتظر إجراء جولة المفاوضات التالية، غداً الجمعة، في مدينة فولدا وسط ألمانيا.

المصدر: د ب أ
إضراب
ألمانيا
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