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المفوضية الأوروبية تصدر توصيات للتغلب على القرصنة الإلكترونية

المفوضية الأوروبية تصدر توصيات للتغلب على القرصنة الإلكترونية
4 مايو 2023 14:16

 أصدرت المفوضية الأوروبية في بروكسل، اليوم الخميس، توصيات حول كيفية التغلب على القرصنة الإلكترونية على الفعاليات الرياضية والمباشرة، وتشمل الحفلات والعروض المسرحية.

وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية مارجريت فيستاجر في بيان: «الإنترنت يمكن المواطنين الأوروبيين بالفعل من التمتع بمجموعة من الفعاليات المباشرة، ابتداءً من المسابقات الرياضية إلى الحفلات المباشرة».

وأضافت:«مع ذلك، فإن القرصنة التجارية تعرض استمرار الإبداع والمجالات الرياضية للخطر». وأوضحت أن خصوصية الفعاليات المباشرة تمثل مشكلة، حيث إن هذه الفعاليات «تحقق أقصى قيمة لها أثناء البث الحي».

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وأكدت المفوضية في توصيتها للدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على مسؤولية خوادم الاستضافة في التعامل سريعاً مع البث غير القانوني للحد من خطورته.

كما تريد المفوضية أن تستخدم الدول الأوروبية أساليب الحجب بصورة أفضل، بالإضافة إلى منح منظمي الفعاليات الصفة القانونية، وهو ما لا يحدث حالياً.

وتأتي هذه التوصيات بعد قرار البرلمان الأوروبي الصادر في مايو 2021، الذي دعا لحجب البث غير القانوني خلال 30 دقيقة، وتعزيز حقوق المنظمين.

المصدر: د ب أ
المفوضية الأوروبية
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