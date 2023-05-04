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مطار هيثرو يقوم بتفعيل خطط الطوارئ

مطار هيثرو يقوم بتفعيل خطط الطوارئ
4 مايو 2023 13:51

 قال مطار هيثرو بلندن إنه يعمل وفق المعتاد اليوم الخميس، رغم إضراب من جانب حراس الأمن. وأضرب أعضاء نقابة يونايت في المرة الأولى في سلسلة من إضرابات بعدما انهارت محادثات بشأن نزاع على الأجور مساء أمس الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» عن مطار هيثرو القول إن خطط الطوارئ تعمل بشكل جيد ولم يتم إلغاء رحلات نتيجة للإضراب. وقال متحدث باسم المطار»: «يمكن طمأنة الركاب أنهم سوف يسافرون كالمعتاد».

لقد فعلنا خطط الطوارئ ونشرنا 750 زميلاً إضافياً وفريق الإدارة الكامل الذي سوف يتواجد في صالات السفر التي تقدم المساعدة للركاب».

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وتابع: «غالبية الزملاء لا يدعمون الإضراب. كان يمكن للزملاء أن يحصلوا على زيادة في الأجور تضاهي التضخم لمدة عامين بواقع 10% العام الجاري وزيادة مرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك في عام 2024، بالإضافة إلى 1150 جنيهاً إسترلينياً (1445 دولاراً) دفعة واحدة، ولكن بدلاً من ذلك، لم يحصلوا على شيء بسبب رفض يونايت السماح للأعضاء بالتصويت على العرض».

ومن جانبه قال واين كينج منسق يونايت الإقليمي: «أعطت يونايت مطار هيثرو جميع الفرص لتحسين عرض الأجور، وهو ما كان يمكن أن يؤدي إلى تعليق الإضراب. ولكن للأسف، رفضوا استغلال هذه الفرص لتقديم عرض يفي بتوقعات الأعضاء».

المصدر: د ب أ
مطار هيثرو
بريطانيا
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