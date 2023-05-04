بريطانيا تؤكد جاهزيتها الأمنية لمراسم تتويج تشارلز الثالث

حاولت السلطات البريطانية الطمأنة حيال الأمن بعد اعتقال رجل يشتبه أنه مسلح قرب قصر باكينغهام، مؤكدة أنها ستنشر اكثر من عشرة آلاف شرطي خلال حفل تتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا السبت.

وبعد سبعين عاماً على تتويج الملكة إليزابيث الثانية، تستعدّ بريطانيا لتتويج ملكها الجديد.



وينتظر Hن يصطف عشرات آلاف الأشخاص البريطانيين والسياح على طول الطريق الذي سيسلكه موكب تشارلز وكاميلا بين قصر باكينغهام وكنيسة ويستمنستر.



وبعد ثمانية أشهر على عملية "جسر لندن"، الاسم الرمزي لتنظيم جنازة إليزابيث الثانية، تنفّذ الشرطة البريطانية عملية "غولدن اورب" لتتويج الملك.



والسبت سيتم نشر أكثر من 11,500 عنصر من قوات الأمن كما أعلنت شرطة لندن. وقال أدي اديليكان المسؤول في سكوتلانديارد إنّ "هذه ستكون أكبر تعبئة لعناصر الشرطة في يوم واحد منذ عقود".



وعلى مدى أسبوع سيتم نشر 29 ألف عنصر أمن.



في وسط لندن ستستخدم الشرطة تقنية التعرّف على الوجوه. وسيتم نشر القناصة على الأسطح.